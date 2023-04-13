Подмосковный участковый спас провалившегося под лед мужчину

Пострадавший был передан медикам

В Люберецком районе Подмосковья участковый спас провалившегося под лед мужчину. О том, что в Новокрасковском карьере тонет человек, в полицию сообщили очевидцы. На место оперативно выехал наряд, передает "ТВ Центр".

Правоохранители услышали крики, участковый Никита Ларцев бросился на помощь и вызволил мужчину из ледяной ловушки. Пострадавший был передан медикам. Лейтенант полиции представлен к награде медалью "За смелость во имя спасения".

"Найдя на берегу длинную палку попрочнее, взял ее и направился по льду в указанном направлении. Пройдя примерно 10 метров по льду, в 30-40 метрах от себя я увидел силуэт человека. Протянул ему палку, он за нее схватился, и я стал вытаскивать его в сторону берега", - рассказал Ларцев.

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