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Кремль отметил интерес недружественных стран к ПМЭФ

09:51
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Форум в очередной раз проведут в июне

Интерес к предстоящему Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) демонстрируют представители государств, признанных в России недружественными. Об этом в среду, 12 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Как отметил представитель Кремля, "многие представители бизнеса из недружественных стран проявляют интерес" к форуму.

Однако назвать конкретные имена Песков отказался, поскольку "если мы скажем, их просто живьем съедят", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что суверенное развитие как основа справедливого мира станет ключевой темой Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который в 2023 году пройдет в Северной столице в период с 14 по 17 июня. Ожидается, что в рамках форума проведут свыше 150 сессий, мастер-классов и бизнес-встреч.

В 2022 году на ПМЭФ обсудили ключевые вопросы мировой экономики и подписали несколько сотен контрактов на триллионы рублей. Несмотря на все антироссийские рестрикции, эта встреча мирового бизнеса обогнала по масштабам ПМЭФ-2021, только география сместилась в сторону Африки и Азии.

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