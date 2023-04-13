Россия вернется к созданию ракеты сверхтяжелого класса

Такое поручение дал глава государства

Работы по проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Глава госкорпорации отметил, что в соответствии с поручением президента программа как проект уже сверстана и разослана на согласование, а в 2024 году предстоит приступить непосредственно к проектированию, сообщает РИА Новости.

В День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей. Средства пойдут, в том числе, на развитие российской многоспутниковой группировки, а главной задачей остается создание собственной орбитальной станции.

Глава правительства Михаил Мишустин в День космонавтики посетил НПО имени С. А. Лавочкина, где ему продемонстрировали достижения и разработки российской космической отрасли. Оценивая работу сотрудников предприятия, Мишустин напомнил о важности технологического суверенитета России.

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