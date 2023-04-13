ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия вернется к созданию ракеты сверхтяжелого класса

10:04
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Такое поручение дал глава государства

Работы по проектированию ракеты сверхтяжелого класса должны возобновиться в России в 2024 году. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Российскому экипажу МКС назначили три выхода в открытый космос

Глава госкорпорации отметил, что в соответствии с поручением президента программа как проект уже сверстана и разослана на согласование, а в 2024 году предстоит приступить непосредственно к проектированию, сообщает РИА Новости.

В День космонавтики 12 апреля президент России Владимир Путин отметил, что государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей. Средства пойдут, в том числе, на развитие российской многоспутниковой группировки, а главной задачей остается создание собственной орбитальной станции.

Глава правительства Михаил Мишустин в День космонавтики посетил НПО имени С. А. Лавочкина, где ему продемонстрировали достижения и разработки российской космической отрасли. Оценивая работу сотрудников предприятия, Мишустин напомнил о важности технологического суверенитета России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Юрий Борисов
Юрий Борисов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.