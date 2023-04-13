В Артемовске спецназ зачистил территорию бывшего стадиона "Металлург"

В окнах у боевиков были огневые точки

На другой стороне дороги в Марьинке - пункт управления беспилотниками. ВСУ маскировали его как могли. Но российские бойцы вычислили место. Осторожно подобрались на расстояние выстрела, поймали в прицел дом, где и находился пункт. И открыли огонь из гранатомета.

Вообще, найти пункт управления, да и еще и с десятком дронов - не частая удача. Поэтому, чтобы уж наверняка, штурмовая группа запросила поддержку танков. Машины выкатились на прямую наводку. И буквально разнесли позицию радикалов.

В Артемовске спецназ полностью зачистил территорию бывшего стадиона "Металлург". Разгромленный тренажерный зал. Здесь в окнах у боевиков были огневые точки. Удобнее позиции и не придумаешь. Все подступы как на ладони.

Стадион и ближайшие улицы радикалы каждый день обстреливают из минометов. Пытаются остановить продвижение разведчиков. Но огневые точки быстро находят. И подавляют залпами реактивных установок.

В Артемовске под контролем спецназа - все административные здания. Чтобы удержать хоть какие то позиции, радикалы захватили многоэтажки, где еще остаются мирные жители. Спрятали под окнами танки. И со дворов ведут огонь по штурмовым группам.

Поселок Водяное. Часть занята российскими войсками. Другую половину удерживают боевики. Вот штурмовая группа 1-го Донецкого корпуса подбирается к позициям националистов. Окружает дом. И, как приказывал командир, забрасывают постройку гранатами. С воздуха за каждым шагом разведчиков наблюдает старший отряда. И когда в соседнем дворе оператор заметил движение, сразу дал корректировку минометчикам.

Там, где разрывы, - секунды назад сидели националисты. Боевики не выдерживают. Бросают укрытие и начинают отступать. Сначала убежали человек 20, за ними следом и три танка уехали. Для ВСУ - досадное поражение. Особенно если учесть, что российских бойцов было в три раза меньше. Да и на штурм они пошли без поддержки авиации и бронетехники. То есть, строго говоря, взяли "серую зону" Водяного голыми руками.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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