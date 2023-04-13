Власти Польши готовы превратить в страну в сервис танков Abrams

Планируют в том числе построить завод по производству боеприпасов с обедненным ураном

В желании занять место приспешника США Польша готова превратить страну в один большой сервисный центр по обслуживанию танков Abrams. В том числе планируют построить для них завод по производству боеприпасов с обедненным ураном. Сообщил об этом премьер Матеуш Моравецкий, посещая американское предприятие: "Мы стараемся сделать так, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для Abrams с обедненным ураном, суперсовременных боеприпасов. Кто следит за ситуацией, проблемы с боеприпасами сейчас не только на Украине, но недостаток существует и во всей Европе. И это станет нашей государственной программой".

О своих планах поставить смертоносные - не только для военных, но и для мирного населения - боеприпасы буквально недавно заявляли и в Великобритании. Хоть снаряды этого типа не относятся к оружию массово поражения, но по своей сути – это ничто иное, как отходы ядерного топлива. После применения от них остается радиационная пыль, которая убивает все живое. Именно такое оружие использовали в ходе бомбардировок в Югославии, США тогда выпустили более 40000 снарядов. И вот спустя годы Сербия - лидер по числу роста онкологии.

Впрочем, Киев готов пожертвовать последним украинцем ради западных целей. Правда, после утечки в Сеть сверхсекретных документов американской разведки скрывать цифры погибших солдат ВСУ не удается. Американские журналисты выяснили, что с начала спецоперации погибли или ранены более 125 тысяч украинских военных - это более чем в 5 раз больше, чем Киев публично заявлял. Так кто же воюет на Украине? Британское издание The Guardian в документах Пентагона обнаружила информацию, что в марте там находились 97 спецназовцев из стран НАТО. В Белом доме это уже и не отрицают.

"Я не буду говорить о конкретных цифрах и тому подобном. Но чтобы перейти к вашему конкретному вопросу, в посольстве присутствуют американские военные. Они работают совместно с офисом атташе по вопросам обороны, чтобы помочь нам с подотчетностью документов, которые ввозятся и вывозятся из Украины", - сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США.

При этом тот же Кирби продолжает доказывать, что страны НАТО не являются участниками украинского конфликта. После утечки разведданных в этом все меньше правды. Недавняя новость о том, что Вашингтон стал сомневаться в успехах ВСУ, не на шутку разозлила Киев. Так, что премьер-министр Денис Шмыгаль наклеил на самолет эмодзи и отправился в тур по Европе. Сейчас он в США, но и тут выпросить самолеты не удалось.

Отобрав игрушку у ребенка, Джо Байден сам, как ребенок, решил поиграть с самолетиком. Британские телеканалы по пятам следуют за американским президентом, который сейчас с визитом в Северной Ирландии. Там глава Белого дома планировал встретиться с премьер-министром Британии, чтобы обсудить укрепление их отношений, но получилось совсем наоборот. Двустороннюю встречу сначала сократили до кофе-брейка. В итоге Риши Сунака высмеяли и коллеги и журналисты.

"Оказалось, что их кофе не хватило даже на то, чтобы им успели подать печенье", - пишет Mirror.

Для главы Белого дома эта поездка стала своего рода очередным отпуском, говорят эксперты. С собой в командировку он взял сына и сестру. То ли решил свозить всех за государственный счет, то ли для подстраховки, чтоб не сболтнуть чего лишнего. И правда, Хантеру Байдену приходилось переводить непонятные папе вопросы.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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