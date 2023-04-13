Пуск ракеты КНДР вызвал панику в Японии

Жителям острова Хоккайдо разослали сообщения с призывом эвакуироваться

В офисах паника, на вмиг опустевших улицах - тревожный вой сирен. Призыв к срочной эвакуации рассылают в SMS-сообщениях: укрыться в помещениях, спуститься в подвал, не подходить к окнам. К острову Хоккайдо летит северокорейская ракета. Останавливается движение скоростных электропоездов, перекрываются скоростные автомагистрали. При канцелярии главы правительства создается экстренный штаб. Взволнованного премьера прямо на ходу атакуют журналисты.

"Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Мы подтверждаем, что она упала вне пределов нашей страны. После получения подробного отчета я проведу заседание Совета национальной безопасности в составе четырех ключевых министров", - сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Вопросы к точности национальных систем оповещения - одни из главных. Их обсуждают в японских СМИ. Пуски баллистических ракет Северная Корея проводит регулярно. Нынешний - уже девятый с начала года. В прошлом году их было 37. Но пока ни одна из ракет на Японию не упала. В Токио оправдываются: уж лучше перестраховаться.

"Изначально ожидалось, что баллистическая ракета приземлится на территории Японии, поэтому национальная система мгновенного предупреждения разослала оповещение. Впоследствии стало понятно, что Хоккайдо находится вне опасности - и информация была скорректирована. Япония выразила решительный протест Северной Корее через посольство в Пекине", - заявил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь кабинета министров Японии.

Схожие заявления звучат и из Южной Кореи. Однако ни в Сеуле, ни в Токио не смогли сообщить, что именно за пуск провела на этот раз КНДР. Вероятно, ракета была средней дальности или даже межконтинентальная. Запущенная из окрестностей Пхеньяна и пролетевшая около тысячи километров, она упала в Восточном море. Не исключено, что испытания были связаны с тестированием спутниковых систем. Еще в декабре Ким Чен Ын поручил в кратчайшие сроки создать и запустить первый северокорейский разведывательный спутник. Подобные события в Пхеньяне любят приурочивать к памятным датам. А в эту субботу страна будет праздновать 111-й день рождения "солнца нации" – Ким Ир Сена.

Кирилл Парменов, Андрей Молошнков, "ТВ Центр"

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