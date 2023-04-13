Извержение вулкана Шивелуч может привести к новым научным открытиям

Не исключено, что Шивелуч выдохнул неизвестные доныне химические элементы

Одними лопатами тут уже не справиться, признаются местные жители. Выброс пепла из вулкана Шивелуч был настолько мощный, что ближайший к нему поселок Ключи сначала на несколько часов погрузился во мрак, а когда дымка рассеялась, оказалось, что дома и дороги покрыты толстым слоем серого пепла, который местами достигает 20 сантиметров.

"В поселке Ключи продолжается очистка социально-значимых объектов и подъездных путей к ним от снега и пепла. Бульдозером будет произведена расчистка дороги на полигон. Подрядные организации поселка приступили к очистке дорог. Сегодня утром из поселка Раздольное в поселок Ключи выдвинулась колонна Камчатского спасательного центра МЧС для вывоза снега с пеплом в социально значимых объектах", - сообщил Олег Кистанов, заместитель начальника управления ГО и ЗН ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Днем температура в Ключах выше нуля, поэтому пожарные напором воды смывают пепел с фасадов зданий. Плотная занавеска из пыли не пропускает свет в операционную. Поэтому местную больницу отмыли в первую очередь.

Вулканическая пыль крайне опасна для здоровья. Оказавшийся в облаке пепла человек может начать задыхаться, пойдет аллергическая реакция, возможно воспаление бронхов. Для осмотра местных жителей в поселок направлена бригада медиков МЧС.

Местные жители признаются - перед началом пеплопада заметно тряхнуло. Сейсмологи подтверждают - вулкан действительно мог проснуться из-за сейсмической активности. Афтершоки наблюдают до сих пор. Но неустойчивая земля и липкий пепел под ногами сейчас - не самое страшное. Вода из-под крана и в колодцах стала непригодной для человека. И даже опасна, говорят врачи. Питьевую воду по домам помогают доставлять сотрудники МЧС.

Ученые с трепетом всматриваются в песчинки выброшенной вулканической породы. Говорят - на пороге открытия. Не исключено, что Шивелуч выдохнул неизвестные доныне химические элементы. А местные жители в новой пыли видят старые приметы. После пеплопада урожай на Камчатской земле всегда задается на славу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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