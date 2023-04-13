Во Владивостоке хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли

Последние полгода пациентка не могла говорить и есть

Эти фотографии - уже как из другой жизни. Но смотреть на них спокойно не может ни сама Софья, ни ее мама. На десне у девушки после удаления зуба образовалась небольшая шишка. Сначала не беспокоила, но затем начала быстро расти. И достигла размеров с голову младенца.

"Она у меня ныла, постоянно болела, это была постоянная ноющая, плаксивая боль. Обезболивающие не заглушали до конца ни разу", - говорит пациентка.

Из-за огромной опухоли последние полгода Софья уже не могла говорить, есть и тяжело дышала. Началось истощение организма. Весила девушка всего 38 килограммов.

За операцию не брались хирурги даже в столичных клиниках. Но целая команда приморских специалистов медицинского центра Дальневосточного федерального университета рискнула. Перед основной операцией девушке провели подготовительную. Хирурги, эндоскописты, анестезиологи работали над тем, чтобы пациентка могла свободно дышать и есть. Нужно было установить специальный зонд и трахиостомическую трубку.

Когда Софья набрала вес и показатели анализов пришли в норму, хирурги взялись за вторую операцию - непосредственное удаление опухоли. Семь часов непрерывной, очень осторожной работы. Один неверный шаг мог привести к сильному кровотечению.

"Это образование входило в очень интимный контакт с сосудистым нервным пучком шеи и придавливало его к позвоночнику, а этот сосудистый нервный пучок снабжает головной мозг, это внутренняя сонная артерия, они были очень близки между образованием и позвоночником", - объяснил Валерий Толмачев, челюстно-лицевой хирург медицинского центра Дальневосточного федерального университета.

Операция прошла успешно. В чем причина такого новообразования - не знают даже врачи. На их удивление опухоль не повредила слизистые ткани, а главное - язык.

"Несмотря на то, что у меня нет кучи зубов и челюсти, я очень рада, что меня вылечили здесь. Я практически здоровой жизнью живу, я говорю, я дышу свободно", - радуется Софья.

Впереди продолжение лечения. Необходимо восстановить челюсть. Но Софья уже может жить как раньше. А главное - снова строить планы на будущее.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр"

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