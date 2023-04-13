Под Санкт-Петербургом спасли детеныша серого тюленя

Он доплыл до берега, но не мог выбраться на сушу

Полуторамесячная самочка балтийского серого тюленя, превозмогая страх, из последних сил плывет к людям за помощью. Несколько часов или даже дней она вот так отчаянно гребла своими крошечными ластами. И вот теперь тюлененок спасен.

"Она совсем тощенькая, вес около 12 килограммов. Рождаются они с весом около 14 кг, то есть это совершенно истощенное животное", - отметил Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы.

Это уже второй в этом году пациент центра реабилитации ластоногих на базе петербургского водоканала. Каждую весну здесь выхаживают щенков тюленей и нерп, которых находят на побережье. Первого потеряшку обнаружили в минувшие выходные, он тоже сам выполз к рыбакам в районе городской дамбы. Этот детеныш был ранен - под левой левой ластой впился под кожу рыболовный крючок. Щенок буквально терял сознание от голода и обезвоживания - пришлось выпаивать специальным раствором прямо на берегу.

В этом году тюленята нашлись позже, чем обычно, уже к концу периода размножения этих животных. Прекрасный знак, говорят ученые. Значит, большинству самок удалось благополучно вырастить своих детенышей. В прошлые годы из-за теплых зим ледовый массив в Балтике был очень тонкий и начинал раскалываться раньше, чем успевали подрастать щенки. Их, неготовых к самостоятельной жизни, часто уносило от мам. Операции по их спасению начинались в марте и даже в феврале.

Расколовшаяся льдина лежит на берегу и никуда не двигается, а если дело происходит далеко в море, то она становится плотом, который уменьшается с каждым днем. И чем ближе тюлененок подплывет на нем к берегу, тем больше шансов спастись.

Акватории Финского залива и Ладожского озера вокруг Санкт-Петербурга - среда обитания балтийских серых тюленей и ладожских кольчатых нерп. Эти краснокнижные животные одно время находились на грани полного исчезновения - из-за изменения климата. Благодаря тому, что вот уже 15 лет специалисты подбирают, выхаживают тюленят и отпускают их обратно в море, сокращение популяции удалось остановить.

"На всей Балтике около 40000 животных, у нас в заливе считается, что около полутора тысяч животных , это довольно приличное количество. В вот кольчатая балтийская нерпа - это единичные животные, сейчас считается, что около 100 животных в заливе, но на Ладоге непонятны пока цифры, очень разные оценки - от 2 до 8 тысяч особей", - уточнил Алексеев.

В эти дни начинает оттаивать и Ладожское озеро. Вместе с ледоходом потерянные детеныши редкой кольчатой нерпы могут мигрировать из Ладоги в Финский залив через Санкт-Петербург по Неве. В ее высоких гранитных берегах у щенков не будет возможности выбраться на берег - а значит, людям нужно быть начеку, чтобы вовремя прийти на помощь.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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