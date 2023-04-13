В Москве проходит акция "День донора"

Цель - привлечь внимание россиян к важным проектам в сфере здравоохранения

Первая акция из серии донорских мероприятий "Шаг к добру" проходит сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Главная цель - привлечь внимание россиян к важным проектам в сфере здравоохранения.

Выездная бригада центра крови работает в главном аппарате корпорации "Транснефть". Участие принимают сотрудники и руководители компании.

В течение двух недель акции "День донора" проведут также в 14 других регионах России. Мероприятие организовано Федеральным медико-биологическим агентством.

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