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В Москве проходит акция "День донора"

14:32
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Цель - привлечь внимание россиян к важным проектам в сфере здравоохранения

Первая акция из серии донорских мероприятий "Шаг к добру" проходит сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Главная цель - привлечь внимание россиян к важным проектам в сфере здравоохранения.

Выездная бригада центра крови работает в главном аппарате корпорации "Транснефть". Участие принимают сотрудники и руководители компании.

В течение двух недель акции "День донора" проведут также в 14 других регионах России. Мероприятие организовано Федеральным медико-биологическим агентством.

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