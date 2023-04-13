ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского

Он объявлен в розыск

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила нового соучастника убийства военкора Владлена Татарского.

Им оказался 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. В феврале 2023 года он приехал из Киева в Россию через Латвию. Действуя по заданию украинских спецслужб, Денисов собирал информацию о Татарском.

"Он собирал сведения об образе жизни и местах посещения Максима Фомина (настоящее имя Владлена Татарского – прим.ред.). С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания", - рассказали в ЦОС ФСБ.

Как удалось выяснить ФСБ, именно он с помощью экспресс-доставки через посредника осуществил передачу бюста со взрывчаткой Дарье Треповой. После теракта 3 апреля Денисов покинул Россию. Он отправился в Турцию транзитом через Армению.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, организаторами убийства Татарского были спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров. Расследование теракта продолжается.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело.

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