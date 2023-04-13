ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ установила соучастника убийства Владлена Татарского

10:25
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Он объявлен в розыск

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила нового соучастника убийства военкора Владлена Татарского.
Защита обжаловала арест Дарьи Треповой

Им оказался 36-летний гражданин Украины Юрий Денисов. В феврале 2023 года он приехал из Киева в Россию через Латвию. Действуя по заданию украинских спецслужб, Денисов собирал информацию о Татарском.

"Он собирал сведения об образе жизни и местах посещения Максима Фомина (настоящее имя Владлена Татарского – прим.ред.). С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания", - рассказали в ЦОС ФСБ.

Как удалось выяснить ФСБ, именно он с помощью экспресс-доставки через посредника осуществил передачу бюста со взрывчаткой Дарье Треповой. После теракта 3 апреля Денисов покинул Россию. Он отправился в Турцию транзитом через Армению.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, организаторами убийства Татарского были спецслужбы Украины и их агентура из российских оппозиционеров. Расследование теракта продолжается.

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

По данным следствия, теракт был спланирован украинскими спецслужбами. Организаторы использовали агентов, которые сотрудничали с запрещённой в России экстремистской организацией - так называемым “Фондом борьбы с коррупцией”. Возбуждено уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
ФСБ
ФСБ
Юрий Денисов
Юрий Денисов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.