Названы машины, подпадающие под налог на роскошь в России в 2023 году

Это касается автомобилей дороже 10 млн рублей

В России владельцы автомобилей стоимостью дороже 10 млн рублей обязаны платить имущественный налог с повышающим коэффициентом — так называемый налог на роскошь. Об этом в четверг, 13 апреля, напомнила Федеральная налоговая служба (ФНС).

Порядок расчета указанной средней стоимости легковых автомобилей определен приказом Министерства промышленности и торговли России, а перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей, подлежащий применению в 2023 году, размещен на его официальном сайте. В него включены 449 марки (модели, версии) автомобилей, в том числе Audi, Bentley, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz и другие.

В ФНС напомнили, что транспортный налог рассчитывается по итогам календарного года для каждого автомобиля как произведение соответствующей налоговой базы и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента для легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. Этот коэффициент равен 3.

Гражданам, владеющим такими автомобилями, налоговые органы направят уведомления за 2023 год с применением коэффициента 3 в течение 2024 года по сроку уплаты не позднее 2 декабря 2024 года, сообщается на официальном сайте ФНС.

В марте 2022 года российские власти предприняли меры по защите экономики в условиях западных рестрикций. В частности, планка налога на роскошь для автомобилей была поднята с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Налог будет взиматься с машин не старше 10 лет, если они стоят менее 15 млн рублей, и с моделей дороже 15 млн рублей не старше 20 лет.

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