Устроивший стрельбу в казанской гимназии получил пожизненное

Трагедия произошла 11 мая 2021 года

Ильназ Галявиев признан виновным по делу о стрельбе в гимназии №175 в Казани, сообщает ТАСС.

Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному заключению.

"Назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - огласил решение судья.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, в том числе семь детей, еще 24 человека получили ранения. Злоумышленника арестовали по обвинению в убийстве двух и более лиц. Экспертиза признала Галявиева вменяемым.

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