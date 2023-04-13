ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД России назвал пять препятствий к продлению зерновой сделки

10:42
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Москва уже указывала, что соглашение работает только частично

Российская сторона не согласится на пролонгацию зерновой сделки после 18 мая, если не будет сдвигов в решении пяти системных проблем. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделали в Министерстве иностранных дел России.
Лавров: российская часть зерновой сделки не выполняется

Внешнеполитическое ведомство перечислило пять вопросов, требующих решения:

  • переподключение Россельхозбанка к международной системе обмена банковской информацией SWIFT;
  • возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запасных частей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты российским судам;
  • восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Устранение препятствий для российского сельхозэкспорта должно было произойти в рамках выполнения Меморандума Россия-ООН, однако практических результатов до сих пор нет, отмечается на официальном сайте МИД России.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вторая часть договоренности по зерновой сделке, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, на 100% не работает, это создает препятствия к пролонгации соглашения.

При этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что продление срока действия зерновой сделки будет зависеть от удовлетворения ожиданий Москвы в отношении российской агропродукции. Анкара как одна из сторон черноморской продовольственной инициативы полагает, что в Москве "правы в том, что они не могут получить те услуги, которые были согласованы ранее с ООН".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
МИД России
МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.