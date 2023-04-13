МИД России назвал пять препятствий к продлению зерновой сделки

Москва уже указывала, что соглашение работает только частично

Российская сторона не согласится на пролонгацию зерновой сделки после 18 мая, если не будет сдвигов в решении пяти системных проблем. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделали в Министерстве иностранных дел России.

Внешнеполитическое ведомство перечислило пять вопросов, требующих решения:

переподключение Россельхозбанка к международной системе обмена банковской информацией SWIFT;

возобновление поставок сельскохозяйственной техники, запасных частей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты российским судам;

восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Устранение препятствий для российского сельхозэкспорта должно было произойти в рамках выполнения Меморандума Россия-ООН, однако практических результатов до сих пор нет, отмечается на официальном сайте МИД России.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что вторая часть договоренности по зерновой сделке, которая касается экспорта российского продовольствия и удобрений, на 100% не работает, это создает препятствия к пролонгации соглашения.

При этом официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын отмечал, что продление срока действия зерновой сделки будет зависеть от удовлетворения ожиданий Москвы в отношении российской агропродукции. Анкара как одна из сторон черноморской продовольственной инициативы полагает, что в Москве "правы в том, что они не могут получить те услуги, которые были согласованы ранее с ООН".

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