В Киеве захотели превратить Черное море в "море НАТО"

В МИД расстроены, что у Запада нет единой стратегии

Черное море должно стать демилитаризированными внутренними водами НАТО.

С такой инициативой выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе конференции по безопасности на Черном море в Бухаресте. Министр разочарован тем, что у стран Запада нет единой стратегии по Черному морю, а у России она была всегда.

"Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий", - заявил глава украинского МИД (цитата по РИА Новости).

Кулеба также подчеркнул, что Киев намерен вернуть контроль над регионами, которые вошли в состав России.

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