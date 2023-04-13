Финляндия примет два корабля НАТО

Они принимали участие в учениях

Два фрегата из состава Постоянной морской группы НАТО 1 (SNMG1) посетят Хельсинки с 13 по 16 апреля 2023 года. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказали в пресс-службе Военно-морских сил Финляндии.

В финских ВМС пояснили, что немецкий фрегат FGS Mecklenburg-Vorpommern и португальский фрегат NRP Bartolomeu Dias провели учения вместе с кораблями берегового флота Финляндии в Финском заливе.

Во время маневров PASSEX корабли прорабатывали оперативную совместимость в создании ситуационной картины и в навигации, сообщается на официальном сайте Военно-морских сил Финляндии.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отмечал, что в юридическом смысле Североатлантический альянс вышел на российско-финляндскую границу — территория Финляндии включена во все планы обороны НАТО. При этом риски столкновения сил России и НАТО растут.

В российском внешнеполитическом ведомстве также предупреждали, что Москва в связи со вступлением Финляндии в НАТО будет вынуждена принять ответные меры военно-технического и иного характера.

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