Роспотребнадзор анонсировал завершение сезона гриппа и ОРВИ

Говорить об окончании пандемии COVID-19 пока рано

Эпидемический сезон по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в России заканчивается. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова.

По словам специалиста, сезон ОРВИ и гриппа "заканчивается, мы это видим". При этом Попова подчеркнула, что этот процесс идет не очень быстро — заболеваемость с каждой неделей сокращается примерно на 2,8%.

В случае с коронавирусом сокращение более ощутимое, 16%. Однако говорить, что "завтра станет хорошо" с заболеваемостью COVID-19 преждевременно, заявила глава Роспотребнадзора в эфире телеканала НТВ. Она объяснила это тем, что каждый новый геновариант коронавируса имеет отличные от предыдущего свойства и, используя их, обходит иммунитет, сформированный при встрече с его предыдущим собратом.

Ранее Роспотребнадзор отмечал последовательное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране. В частности, на 12-й неделе 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась почти на 9% по сравнению с предыдущей неделе, всего было зарегистрировано 773 тысячи случаев заболевания.

При этом в России продолжают проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия.

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