В России с коронавирусом госпитализированы 1116 человек

Скончались 37 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1116 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7892 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 9818 человек, скончались 37 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлен 1171 заболевший коронавирусом, из них госпитализированы только 130. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 810 человек, в Московской области – 166.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22742716 случаев заболевания, зарегистрировано 397718 летальных исходов.

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