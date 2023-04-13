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Лавров объяснил частые встречи руководства России и Китая

11:40
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Москва и Пекин продолжают укреплять партнерство

Российско-китайские связи демонстрируют особую устойчивость. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с китайским коллегой Цинь Ганом.
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Глава МИД России подчеркнул, что в сложившихся условиях частота встреч российских и китайских политиков полностью оправдана, поскольку "нам важно сверять часы".

По итогам переговоров лидеров России и КНР в марте были приняты "решения, без преувеличения, исторические", заявил Лавров. Это требует интенсификации усилий на всех направлениях взаимодействия — как в том, что касается углубления двустороннего сотрудничества, так и в отношении региональных и международных проблем, сообщает РИА Новости.

В период с 20 по 22 марта в Москве с государственным визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин, он провел многочасовые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Переводчик Путина, первый секретарь посольства России в Китае Григорий Жигарьков рассказал, что политики выстроили доверительные отношения, в их общении присутствует особая "химия". По его мнению, заявления о том, что дипломатия лидеров играет ключевую роль в российско-китайских отношениях — это это не пустые слова.

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
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