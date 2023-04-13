В Госдуму внесли поправки о выходном дне после Пасхи

Соответствующий законопроект разработали в ЛДПР

Российские либерал-демократы разработали поправки в законодательство, предусматривающие объявление понедельника после православной Пасхи выходным днем. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал замглавы думской фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как написал депутат в своем Telegram-канале, речь идет не об увеличении общего количества нерабочих праздничных дней, а лишь о переносе на этот день выходного с другого дня решением правительства.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение Госдумы, говорится, что Пасху отмечают в России до 85% жителей страны. Установление выходного дня после Пасхи продемонстрирует не только уважение традиций православного общества, но и подтвердит признание государством и обществом особой роли православия в истории России, а также в развитии ее духовности и культуры.

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов прокомментировал решение властей Донецкой Народной Республики об объявлении Пасхи и дня после нее выходными в регионе. Парламентарий заявил, что для большинства населения — это огромный праздник, поэтому, "чтобы людям было удобнее, надо сделать выходной день после Пасхи по всей стране".

Пасха отмечается в воскресенье, в 2023 году этот праздник выпадает на 16 апреля. Следующий за Пасхой понедельник в России является обычным рабочим днем.

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