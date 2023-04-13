Мужчина в метро угрожал ножом за отказ сделать фото

Злоумышленник задержан

Столичные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал ножом семейной паре.

Инцидент произошел на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии. Супруги рассказали, что на платформе к ним подошел незнакомец и попросил сделать совместную фотографию, сообщили в "МВД Медиа".

Получив отказ, мужчина достал нож и начал им угрожать. Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался 27-летний житель Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Кроме того, мужчина к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

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