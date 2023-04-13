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Мужчина в метро угрожал ножом за отказ сделать фото

12:10
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Злоумышленник задержан

Столичные полицейские задержали нетрезвого мужчину, который угрожал ножом семейной паре.

Инцидент произошел на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии. Супруги рассказали, что на платформе к ним подошел незнакомец и попросил сделать совместную фотографию, сообщили в "МВД Медиа".

Получив отказ, мужчина достал нож и начал им угрожать. Полицейские задержали злоумышленника на месте преступления. Им оказался 27-летний житель Подмосковья.

Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством". Кроме того, мужчина к административной ответственности за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

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