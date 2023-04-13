ФСБ предупредила о применении Западом против России нового кибероружия

Риски в этой сфере сохраняются

США и другие страны НАТО используют Украину для проведения массированных информационных цифровых атак против России. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделали в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

Ведомство проанализировало выявленные компьютерные угрозы и пришло к выводу, что Запад использует украинскую территорию для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России.

В ФСБ подчеркнули, что Запад проводит наступательные кибероперации против России с применением новых видов кибероружия. С начала 2022 года было зафиксировано более пяти тысяч хакерских атак на критическую инфраструктуру России, однако своевременно принятые меры позволили предотвратить наступление негативных последствий, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель России Ирина Тяжлова на заседании Рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий заявила, что западный блок активно вербует хакеров-наемников для проведения операций против России. При этом целенаправленно вовлекаются рядовые интернет-пользователи со всего мира в эту преступную деятельность.

В российском МИД отмечали, что Украина является одной из стран, с территории которых зафиксировано наибольшее число кибератак против России. Эта страна "выполняет роль наконечника киберстрелы", направленной против России.

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