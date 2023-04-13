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Лукашенко предложил обеспечить Россию деталями для самолетов

12:40
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Москва и Минск продолжают развивать экономическое сотрудничество

Белоруссия готова наладить выпуск компонентов для российских самолетов. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
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Лукашенко отметил, что в Белоруссии, где сохранили необходимые компетенции и производственные мощности, готовы наладить выпуск ряда компонентов к самолету Ту-214 — массовое производство этих пассажирских лайнеров возобновил Казанский авиазавод. Как отметил белорусский президент, его страна уже выпускает почти полтысячи деталей для российских самолетов.

Москва и Минск в своем сотрудничестве делают "очень большую ставку" именно на промышленную сферу, подчеркнул Лукашенко. Этой теме было уделено особое внимание во время его недавней рабочей поездки в Москву, а результаты совместной работы по данному направлению уже видны, цитирует политика БелТА.

Российские власти подчеркивали важность достижения технологического суверенитета, который имеет критическое значение в условиях внешнего санкционного давления.

В феврале президент России Владимир Путин принял участие в церемониях открытия новых объектов гражданской авиации. Глава государства назвал важными событиями завершение строительства аэровокзала в Новосибирске и реконструкции аэропорта в Новом Уренгое и поблагодарил всех, кто участвовал в реализации этих важных для страны проектов.

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