Трамп: Макрон заискивает перед Си Цзиньпином

А Байден слишком мягок в отношении России

Президент Франции Эммануэль Макрон унижается перед лидером КНР Си Цзиньпином, пытаясь ему угодить.

Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

"В этом сумасшедшем мире у США абсолютно отсутствует право голоса, и Макрон, который является моим другом, в Китае целует Си Цзинпина в задницу ", - сказал он (цитата по РИА Новости).

Трамп также раскритиковал администрацию нынешнего президента США Джо Байдена за мягкость в отношении России, Северной Кореи и Китая. По его мнению, Штаты перестали быть мировым лидером.

В начале апреля Макрон прилетел в Китай на переговоры с председателем Си Цзиньпином. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество Пекина и Парижа, отношения между Китаем и Евросоюзом, а также украинский кризис. Американские СМИ написали, что европейской делегации не удалось повлиять на позицию Пекина по украинскому конфликту.

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