Собянин подвел итоги городского конкурса "Воспитатель года"

За победу в финале боролись 20 педагогов дошкольного образования

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 13 апреля, рассказал в своем Telegram-канале об итогах городского конкурса "Воспитатель года", победитель представит столицу на федеральном этапе.

В финале городского конкурса, который проводился с 10 по 12 апреля, выступали 20 педагогов дошкольного образования, которые продемонстрировали авторские разработки в области обучения и развития детей, а также показали свое профессиональное мастерство.

Эксперты оценивали, насколько идеи полезны и интересны детям, как раскрывают их творческий потенциал, а также можно ли распространить этот опыт на всю систему дошкольного образования.

Победителем стал Егор Харитонов, инструктор по физической культуре из школы №338. Призеры интеллектуального соревнования — воспитатель детского сада школы №1504 Елена Зайцева, воспитатель из школы №1420 Наталья Калагина, музыкальный руководитель из школы №1387 Марина Маликова, воспитатель из школы №777 Юлия Шахова.

В Москве работают более 45 тысяч работников дошкольного образования. Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова подчеркивала, что очень важно, чтобы родители были уверены в качестве подготовки этих специалистов. Для повышения компетенций воспитателей в Москве открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования. За время работы Центра тренинги там посетили более 3,6 тысячи педагогов.

Сергей Собянин отмечал, что детские сады в столице посещают почти полмиллиона московских детишек — это целая страна. Десятки тысяч воспитателей, нянечек принимают их каждый день и заботятся о них, а главное в детских садах — это особая добрая атмосфера, которую создают их работники.

Для развития и образования детей в Москве также работают 21 детский технопарк и 210 коммерческих площадок. В технопарках юные москвичи изучают современные профессии: робототехнику, нейросети, VR, основы дизайна и анимации. на этих площадках установлено высокотехнологичное оборудование для обучения и проведения экспериментов. При этом многие планируют дальнейшую учебу по выбранной в технопарке специальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"