Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины

Участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам чиновника, степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине только возросла, а за последние месяцы "более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит".

Это затягивает боевые действия, однако результат будет один, подчеркнул Песков. Он заявил, что "без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно", сообщает Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что, с учетом ситуации, спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

При этом появились сообщения, что американские власти готовят черновик соглашения, который будет предложен российской стороне в том случае, если она потерпит поражение в конфликте с Украиной, однако официальные представители США не подтверждали такую информацию.

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