ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль выразил уверенность в положительном исходе СВО

13:18
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Россия продолжает спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины

Участие западных государств в конфликте на Украине не может изменить суть происходящего, а главное — положительный для России исход. Такое заявление в четверг, 13 апреля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Минобороны представило новых героев спецоперации

По словам чиновника, степень вовлеченности НАТО в конфликт на Украине только возросла, а за последние месяцы "более отчетливыми стали контуры глобальной войны, которая происходит".

Это затягивает боевые действия, однако результат будет один, подчеркнул Песков. Он заявил, что "без победы нам не жить, поэтому победа будет обязательно", сообщает Telegram-канал "Мастерская новых медиа".

Вооруженные силы России проводят специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что, с учетом ситуации, спецоперация "является на сегодня единственным средством достижения тех целей, которые стоят перед нашей страной".

При этом появились сообщения, что американские власти готовят черновик соглашения, который будет предложен российской стороне в том случае, если она потерпит поражение в конфликте с Украиной, однако официальные представители США не подтверждали такую информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.