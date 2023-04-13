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Песков объяснил, почему Путину не нужен Teleram-канал

13:23
  • четверг
  • 13 апреля 2023

В его шепот вслушиваются все, отметили в Кремле

Президенту России Владимиру Путину не нужен Telegram-канал, в его слова и так все вслушиваются.
Песков: у Путина по-прежнему нет смартфона

С таким заявлением в четверг, 13 апреля, выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с участниками "Мастерской новых медиа".

"В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?" - заявил представитель Кремля.

Два года назад Песков сообщил, что у Путина нет смартфона из соображений безопасности, а интернетом глава государства пользуется периодически.  

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