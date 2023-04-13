ФСБ выявила одного из соучастников теракта в Петербурге: что о нем известно

Цепочка постепенно выводит к посредникам и заказчикам

Дарья Трепова, которую называют непосредственным исполнителем теракта, в результате которо погиб военкор и писатель Максим Фомин, более известный как Владлен Татарский, и порядка 50 человек получили ранения, сейчас находится в СИЗО.

Цепочка постепенно выводит к посредникам и заказчикам. В уголовном деле появляются фамилии давно и хорошо известных российским спецслужбам людей.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации и органами полиции установлено, что организаторами теракта являлись спецслужбы Украины и их агентура, в том числе из среды скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров. Так, руководителями "Фонда борьбы с коррупцией" (экстремистская организация и НКО-иноагент, запрещена в России) Л.Волковым (признан иноагентом) и И.Ждановым (признан иноагентом) после начала специальной военной операции неоднократно заявлялось о необходимости ведения подрывной деятельности в России с целью изменения конституционного строя страны "любыми доступными способами", - сообщили в ФСБ.

К слову, как сообщают в ФСБ, защитником Дарьи Треповой сейчас выступает адвокат Даниил Берман, ранее представлявший интересы координатора уфимского штаба Навального Чанышевой, участницы группы Pussy Riot Алёхиной, а также обвиняемого в шпионаже американского журналиста Гершковича. В общем, специализация и финансирование юриста понятны.

По данным спецслужб, посредником между заказчиком и исполнителем теракта являлся Юрий Денисов. Был посвящен во все детали предстоящего убийства Владлена Татарского. По сути - стал одним из организаторов. Юрий Денисов - уроженец города Торез Донецкой области. Сейчас это Донецкая народная республика, видимо, поэтому его украинский паспорт не вызвал подозрений при пересечении границы. В России купил старую машину и следил за Максимом Фоминым, когда тот приезжал Москву или Санкт-Петербург.

"Установлено, что убийство М.Фомина вместе с Д.Треповой готовил член украинской диверсионно-террористической группы гражданин Украины Денисов Юрий, 1987 г.р., который посредством сервиса "экспресс-доставки" через посредника осуществил передачу ей в Москве взрывного устройства, закамуфлированного под гипсовый бюст военкора. Ю.Денисов по заданию украинских спецслужб в феврале 2023 г. прибыл из Киева через территорию Латвии в столичный регион, где собирал сведения об образе жизни и местах посещения М.Фомина. С этой целью он приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом его проживания", - уточнили в ФСБ.

Дарья Трепова была задержана вскоре после совершенного преступления. Юрий Денисов на следующий день, 3 апреля, не попав еще в поле зрения спецслужб, вылетел в Армению, а оттуда в Турцию. Уже инициирована процедура объявления его в международный розыск.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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