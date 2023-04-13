Московские школьники отправились в арктическую экспедицию

В течение двух недель они будут проводить научные исследования, а также пройдут сложный маршрут на лыжах

До начала самого большого приключения в их жизни остается совсем немного. Уже послезавтра команда из 14 московских школьников окажется в Хатанге - небольшом селе Таймыра. Там ребята разделятся на две группы. Самое сложное предстоит лыжному отряду. 145 километров по льду от мыса Щербинина до крайней северной материковой точки страны - мыса Челюскина. Все участники экспедиции преодолели серьезный отбор и прошли тренировки.

"Прошли поход 1-й категории сложности по Карелии. Суровый тоже получился поход. Там морозы были под минус 30. И семь человек, которые отобрались, они здесь с нами уже летят в поход 2-й категории сложности", - рассказал Кирилл Усанов, руководитель отряда.

Вторая группа отправится на гидрометеорологическую станцию имени Федорова. Там совместно с российскими учеными-полярниками ребята будут проводить эксперименты. Кто-то увлечен естественными науками, кто-то инжинирингом. Дмитрий, например, заранее разработал план собственной экспедиции.

"Я буду проводить исследование, связанное со взятием пробы почв, воды и рыбы. На наличие в них живых организмов и возможно вирусов, которые потенциально могут быть опасны для человечества", - говорит он.

После долго перехода лыжный отряд присоединится к юным исследователям. Все участники экспедиции - члены Российского движения детей и молодежи "Движение первых". И возможность отправиться в путешествие есть у каждого.

Первая Большая арктическая экспедиция состоялась в 2018 году. С тех пор проект, посвященный Арктике, привлек внимание 40 тысяч столичных школьников. Арктический диктант, лыжные гонки, спортивное ориентирование - лишь небольшая часть мероприятий в рамках программы. Но самая заветная мечта каждого - все же отправиться в настоящую экспедицию. В этом году ею руководит известный путешественник Матвей Шпаро.

"Арктику называют - ближний космос. Значит, вот они мечтали отправиться в ближний космос. И этот проект про то, что любая мечта школьника может осуществиться, если ты идешь и если ты прилагаешь достаточно большое количество усилий", - отмечает он.

Эти ребята готовы доказать это на собственном примере. Позади - долгая подготовка, волнение. Впереди - две недели удивительных открытий и долгожданное знакомство с Арктикой.

Анна Пешехонова, Егор Киселев, Константин Чурашов, "ТВ Центр"

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