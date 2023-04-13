Строительство моста в Москворечье-Сабурове вошло в финальную стадию

Осталось смонтировать инженерные системы - и можно укладывать асфальт

От Печатников до Москворечье-Сабурова - рукой подать. Каких-то 300 метров. Вот только чтобы попасть из одного района в другой, приходится тратить немало времени. Между ними проходит Москва-река, и оказаться на другом берегу автомобилисты могут только в объезд через МКАД или Третье транспортное кольцо, а те, кто без машины, на электричке. Но уже совсем скоро москвичи забудут, что такое неудобство вообще когда-то существовало.

"Мост на данный момент полностью собран, замкнут, сварен. Тут остались, может быть, какие-то небольшие косметические детали", - отметил Максим Фролов, ведущий инженер технической службы компании-подрядчика.

Арочный автомобильный мост от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской навсегда свяжет два берега Москвы-реки на юге столицы. В длину 335 метров, в ширину - по четыре полосы в каждую сторону. Путепровод осталось только облагородить, говорят строители. Положить асфальт, установить мачты городского освещения, подвести коммуникации и торжественно перерезать ленточку.

"Остаются инженерные системы, кабельные канализации, опоры, барьерные ограждения, гидроизоляция металла. Уу и укладка асфальта", - добавил Фролов.

Это не просто отдельно стоящий мост. Это неотъемлемая составляющая масштабного проекта - южной части Московского скоростного диаметра. Мэр Сергей Собянин во время осмотра хода строительства назвал этот путепровод самым сложным с технической точки зрения на всей Юго-Восточной хорде - так еще принято называть МСД в этих районах Москвы. Чтобы установить основные пролеты над рекой, строителям пришлось ждать остановки судоходства на зимнее время. По-другому закинуть 20-тонные балки на опоры не получалось.

"Мы оцениваем готовность - порядка 70%. Планируем до конца года завершить и подготовить к пуску движение по фактически полному объему МСД. Огромная работа, это фактически новая магистраль, которая соединит разные районы города", - сказал заммэра Андрей Бочкарев.

Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды и образуют Московский скоростной диаметр - бессветофорную трассу, по которой можно будет пересечь всю Москву за 40 минут, не заезжая в центр грода. На севере магистраль уже вовсю работает. Дорога не только позволяет десяткам тысяч москвичей экономить время, но и на четверть разгрузила Третье транспортное кольцо и Московскую кольцевую автодорогу.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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