На МЦК запустили беспилотные электрички

Для дистанционного контроля был создан специальный пульт

На МЦК стартовал эксперимент - там запущены беспилотные электрички, передает "ТВ Центр".

Составы курсируют в общем потоке с другими "Ласточками", останавливаясь на всех станциях, но для безопасности - без пассажиров и с машинистом в кабине.

Для дистанционного контроля был создан специальный пульт. Внешне он похож на обычную панель управления, но лобовое стекло заменили три монитора, на которые транслируется изображение с десятка камер.

Один машинист-оператор поочередно отдаёт команды "Ласточкам", проверяя, как работает система. Как только автоматизацию доведут до максимального уровня, он сможет управлять одновременно сразу четырьмя поездами.

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