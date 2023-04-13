Губкинский университет закрыли на карантин

Там произошла вспышка кори

В Москве из-за вспышки кори закрыли на карантин университет нефти и газа имени Губкина. Заболевание выявили минимум у одного студента, сообщает "ТВ Центр".

В общежитиях работает восемь прививочных бригад. Кроме этого, проводится вакцинация среди контактных лиц, проживающих по домашним адресам. Сам университет закроют до 16 апреля. После чего обучение в течении 21 дня будет дистанционным.

Корь - это одна из самых заразных болезней. Вероятность передачи инфекции непривитому человеку составляет почти 100 процентов. Ее главные симптомы - температура, насморк, кашель, высыпания на коже.

"Наиболее грозным осложнением бесспорно является вовлечение головного мозга, энцефалит, который, к сожалению, заканчивается глухотой, слепотой", - объяснил Александр Горелов, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"