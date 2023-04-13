Кремль ответил на планы сделать Черное море "морем НАТО"

Такое предложение ранее прозвучало в Киеве

В Москве обратили внимание на заявления официального Киева относительно демилитаризации Черного моря. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что у стран Запада нет единой стратегии по Черному морю, а у России она была всегда. Политик заявил, что нужно сделать Черное море демилитаризированными внутренними водами НАТО, чтобы "законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий".

В ответ официальный представитель Кремля указал, что инициатива Кулебы построена на двух противоречиях: НАТО и демилитаризация — это взаимоисключающие понятия, сообщает РИА Новости.

Ранее источник в Североатлантическом альянсе заявлял, что глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр договорились соблюдать осторожность в Черном море "во избежание инцидентов". Однако в российском Министерстве обороны рассказали, что эти сообщения не соответствуют действительности.

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