В Третьяковке открылся вернисаж главного архитектора Москвы

Работы выполнены углем по картону

От Москвы и Бухары - до Флоренции и Дели: в Третьяковской галерее открылся вернисаж Сергея Кузнецова - главного архитектора столицы, сообщает "ТВ Центр".

Работы выполнены углем по картону. Но архитектура представлена не просто как графика, а живое и эмоциональное искусство. В центре - даже не старинные здания, а то, что через них говорят сами создатели - великие мастера ушедших веков. Детали, будто выхваченные из повседневной жизни, становятся носителями глубоких философских смыслов.

"Слепок моих личных впечатлений с той архитектурой, которую я себе представляю как выборку интересного, репрезентативного, представляет собой инсталляцию в центре этого большого зала. То есть инсталляция сама по себе является произведением", - рассказал Кузнецов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"