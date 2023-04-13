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В Третьяковке открылся вернисаж главного архитектора Москвы

15:16
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Работы выполнены углем по картону

От Москвы и Бухары - до Флоренции и Дели: в Третьяковской галерее открылся вернисаж Сергея Кузнецова - главного архитектора столицы, сообщает "ТВ Центр".

Работы выполнены углем по картону. Но архитектура представлена не просто как графика, а живое и эмоциональное искусство. В центре - даже не старинные здания, а то, что через них говорят сами создатели - великие мастера ушедших веков. Детали, будто выхваченные из повседневной жизни, становятся носителями глубоких философских смыслов.

"Слепок моих личных впечатлений с той архитектурой, которую я себе представляю как выборку интересного, репрезентативного, представляет собой инсталляцию в центре этого большого зала. То есть инсталляция сама по себе является произведением", - рассказал Кузнецов.

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