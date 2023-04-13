Московские врачи провели операцию младенцу весом 760 граммов

Мальчик родился раньше положенного срока

Когда на 24-й неделе беременности у Ольги начались схватки, она поверить не могла, что роды могут случится на таком раннем сроке. По скорой девушку доставили в 67-ю городскую клиническую больницу имени Ворохобова.

Поднялась температура ночью, и тогда решили кесарево делать. Поняли, что это инфекция", - говорит Ольга.

В перинатальном центре, открывшемся прошлой весной при больнице имени Ворохобова, специализируются на оказании медицинской помощи детям, которые родились раньше срока с экстремально низкой массой тела. Однако случай новорожденного с весом чуть больше 700 граммов - даже для опытных специалистов оказался экстраординарным.

Своего самого маленького мальчика родители назвали Васей. Из-за врожденного порока сердца и не полностью еще сформировавшихся других органов до двух месяцев ребенок так и не смог начать дышать самостоятельно без аппарата вентиляции легких. Все это время патологию сердечно-сосудистой системы врачи надеялись вылечить с помощью медикаментов. Однако Васе консервативное лечение не помогло. Потребовалась операция на сердце по закрытию артериального протока.

"Вот в этой ситуации помимо того, что избыточные потоки крови заливают легкие и ребенок не может дышать сам, происходит еще один патологический процесс, когда кровь с дуги аорты сбрасывается в легкие и не дотекает в нужном объеме до внутренних органов", - объяснил Михаил Абрамян, главный детский кардиохирург Москвы.

Добраться до нужного сосуда в сердце 760-граммового малыша - именно столько к моменту операции весил Вася - работа сложности невероятной. Взяться за такую решились кардиохирурги из Морозовской детской городской клинической больницы. Чтобы избежать рисков транспортировки, процедуру решили провести здесь же в перинатальном центре.

"Сама идея операции очень проста - это купирование артериального протока: есть сосуд, который нужен ребенку внутриутробно, но не нужен ребенку после рождения", - рассказал Алексей Мостовой, руководитель службы реанимации и интенсивной терапии.

Операция у Васи прошла успешно. С весом уже под 4 килограмма сегодня он выглядит самым обычным ребенком и готовится к выписке. Этого события с трепетом ждали не только родители, но и весь персонал клиники.

Большой удачей для Васи, решившего появиться на свет на целый триместр раньше положенного срока, оказалась встреча с профессионалами своего дела.

Татьяна Сидорова, Александр Ивановский, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"