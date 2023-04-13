ГП проверит видео с предполагаемым убийством украинского солдата

Будет дана оценка достоверности

Генпрокуратура России инициировала проверку размещенного в интернете видео якобы убийства украинского военнослужащего.

Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Следственные органы дадут оценку достоверности материалов. Ход и результаты проверки поставлены на контроль Генпрокуратуры, передает ТАСС.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не причастны к убийству украинского военнопленного.

"На видео никаким образом не идентифицируется ни ЧВК "Вагнер", ни место Бахмут (российское название Артемовск – прим. ред.)", - передает его слова пресс-служба.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где убивают и обезглавливают человека в украинской военной форме.

В Кремле подчеркнули, что кадры убийства солдата, безусловно, вызывают ужас. "Сначала нужно проверить достоверность, а затем, конечно, это может стать поводом для того, чтобы проверить, так ли это или не так, имело ли это место", - заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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