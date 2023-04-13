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Арестович предложил единственный способ сохранения Украины

14:09
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Бывший чиновник предупредил о риске перехода всей украинской территории к России

Стремление сформировать этнически монолитную Украину приведет к полной утрате украинских территорий. Такое мнение высказал бывший советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.
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Экс-чиновник предупредил, что Украина может пойти по пути Польши, которая "схлопнулась" и уменьшилась на 59%. При этом "все наши территории отойдут Российской Федерации – здесь без вариантов", в результате Россия только усилится.

По мнению Арестовича, единственным способом сохранить Украину является поликультурность, сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения о том, что президент Украины Владимир Зеленский, понимая отсутствие шансов на успех планируемого контрнаступления ВСУ, а также под давлением Соединенных Штатов, пообещал Польше западную часть Украины в обмен на помощь польских властей.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев при этом предупреждал, что "кусочки России, названные Украиной в границах 1991 года, — просто недоразумение, порожденное распадом Союза ССР". Политик заявил, что эта страна может в скором времени исчезнуть с карты мира.

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Алексей Арестович
Алексей Арестович
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