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В России ввели штрафы до 600 тысяч рублей за продажу сигарет и вейпов подросткам

14:23
  • четверг
  • 13 апреля 2023

В стране продолжается борьба с курением

Государственная дума в четверг, 13 апреля, приняла в третьем чтении поправки в законодательство, ужесточающие ответственность за продажу несовершеннолетним табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции и приспособлений для ее употребления, кальянов.
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Штрафы для физических лиц за это правонарушение увеличены до 40-60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 150-300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 400-600 тысяч рублей.

Вовлечение подростков в употребление такой продукции будут карать штрафами в размере до пяти тысяч рублей в случае с физическими лицами и до семи тысяч рублей, если это нарушение допустили законные представители несовершеннолетнего, сообщает "Интерфакс".

В январе в Министерстве здравоохранения России отмечали, что число курящих россиян с каждым годом сокращается. Распространенность курения с 2009 года упала с 69% до 21%. Министерство связывает уменьшение числа курильщиков в том числе с проводимой в стране политикой, направленной на снижение распространенности этой вредной привычки.

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