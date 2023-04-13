Груз следовал из Белоруссии в Китай транзитом через Россию

В "Шереметьево" пресекли контрабанду бивней шерстистого мамонта. Таможенники обнаружили на грузовом терминале ящики, в которых оказались 94 фрагмента распиленных заранее бивней весом в одну тонну, передает "ТВ Центр".

По документам, груз следовал из Белоруссии в Китай транзитом через Россию. Эксперты выяснили, что это бивни мамонтов, которые проживали в период позднего плейстоцена в Якутии. Их стоимость оценивают в 20 миллионов рублей.

Такой груз является культурной ценность, и без разрешения Минкультуры его перевозить нельзя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"