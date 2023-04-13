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Путин поручил продумать льготы на покупку вторичного жилья

14:41
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Президент встретился с главой "ДОМ.РФ"

Программы льготного обеспечения россиян жильем играют большую роль в качестве мер поддержки семей и демографии. Об этом в четверг, 13 апреля, напомнил российский лидер Владимир Путин во время беседы с генеральным директором финансового института развития "ДОМ.РФ" Виталием Мутко.
Более 800 тыс. кв. метров жилья строится и проектируется по программе реновации на западе Москвы

По словам Мутко, в России в 2022 году 46% выданных ипотечных кредитов были с государственной поддержкой, на первичном рынке из десяти единиц приобретаемого жилья восемь покупают по ипотеке с господдержкой. Благодаря этому удалось избежать резкого снижения спроса на жилье.

Владимир Путин указал, что российские власти стремятся поддержать и отрасль жилищного строительства, и российские семьи. Он предложил подумать над тем, чтобы "создать какие-то условия для льготного приобретения (жилья) с вторичного рынка", тем более что "это будет подталкивать строительство", сообщает пресс-служба Кремля.

11 апреля президент провел совещание с членами правительства, на котором обсуждались, в числе прочего, меры поддержки строительной отрасли, которая в 2022 году вышла на рекордные объемы ввода жилья. Однако для реализации этих мер нужен и рекордный спрос, поэтому в России расширена программа льготной ипотеки по ставке 6%, под которую теперь попадают все семьи с двумя и более детьми. С начала 2023 года льготными программами покупки жилья воспользовались около 130 тысяч семей.

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