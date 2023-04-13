Российские военные продолжают вытеснять противника из Артемовска

Они блокируют переброску резервов ВСУ

Штурмовые отряды "Вагнер" продолжают боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов Артемовска в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На флангах их поддерживают подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ).

"Они блокируют переброску резервов ВСУ в город и возможность отступления", - говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, в районе Артемовска самолеты воздушно-космических сил (ВКС) совершили 12 вылетов. Ракетные войска и артиллерия группировки выполнили 57 огневых задач.

В общей сложности за минувшие сутки на донецком направлении противник потерял до 300 военных и более 10 единиц техники.

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