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Патрушев обвинил Запад в использовании мигрантов для разжигания сепаратизма

15:00
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Это серьезный дестабилизирующий фактор

Зарубежные неправительственные организации используют иностранных трудовых мигрантов для разжигания национализма и сепаратизма на Северном Кавказе. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев.
В России в пять раз выросло число дел против мигрантов по тяжким статьям

Патрушев рассказал, что иностранные НПО стремятся использовать общественные и религиозные объединения, национальные диаспоры, иностранных трудовых мигрантов в своих целях, чтобы разжечь религиозную и социальную рознь, а также нанести ущерб традиционным духовно-нравственным ценностям и культуре России.

Наряду с этим спецслужбы государств Запада активизируют на Северном Кавказе спящие ячейки террористов, националистов и радикалов, усиливают пропагандистскую и вербовочную работу, рассказал секретарь Совбеза.

Для борьбы с этими явлениями Патрушев призвал усилить воспитательную работу с подрастающим поколением в духе патриотизма, приверженности российским традиционным духовно-нравственным ценностям, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что важно выявлять и пресекать деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить общество и использует для этого сепаратизм и неонацизм.

В Министерстве внутренних дел при этом отмечали, что активизировались элементы преступности, в частности, связанной с экстремизмом, терроризмом, нелегальной миграцией, торговлей оружием и людьми.

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Николай Патрушев
Николай Патрушев
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