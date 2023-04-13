Володин призвал искать новые точки соприкосновения с Казахстаном

Важно с честью пройти испытания, отметил спикер Госдумы

Российская Федерация считает Казахстан своим стратегическим партнером. Такое заявление сделал в четверг, 13 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик встретился с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. В ходе встречи Володин отметил, что необходимо искать новые точки соприкосновения, чтобы отношения развивались, тем более "мир сегодня испытывает много вызовов".

Спикер Госдумы напомнил выражение "старый друг лучше новых двух" и призвал Казахстан с честью пройти все испытания. В ответ Ашимбаев назвал Россию главным торгово-экономическим партнером своей страны, напомнил про важность российских инвестиций и сотрудничество в образовательной сфере, сообщает ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное развитию отношений с Евразийским экономическим союзом и его членами, среди которых — Казахстан. Глава государства подчеркнул, что для России это сейчас одно из важнейших направлений, "много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания".

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