ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин призвал искать новые точки соприкосновения с Казахстаном

15:17
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Важно с честью пройти испытания, отметил спикер Госдумы

Российская Федерация считает Казахстан своим стратегическим партнером. Такое заявление сделал в четверг, 13 апреля, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана

Политик встретился с председателем Сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым. В ходе встречи Володин отметил, что необходимо искать новые точки соприкосновения, чтобы отношения развивались, тем более "мир сегодня испытывает много вызовов".

Спикер Госдумы напомнил выражение "старый друг лучше новых двух" и призвал Казахстан с честью пройти все испытания. В ответ Ашимбаев назвал Россию главным торгово-экономическим партнером своей страны, напомнил про важность российских инвестиций и сотрудничество в образовательной сфере, сообщает ТАСС.

В марте президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, посвященное развитию отношений с Евразийским экономическим союзом и его членами, среди которых — Казахстан. Глава государства подчеркнул, что для России это сейчас одно из важнейших направлений, "много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.