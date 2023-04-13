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Четверо подростков ранены в результате стрельбы в школе Петербурга

15:26
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Ученик 9 класса явился на уроки с оружием

Учащийся 9 класса школы в Калининском районе Санкт-Петербурга устроил стрельбу в школе. В результате легкие ранения получили четверо подростков.

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По предварительным данным полиции, шестнадцатилетний ученик открыл стрельбу еще по дороге в школу. Жертвами стали двое семиклассников. Затем, на первой же перемене, он выстрелил в двух учеников восьмого класса. Как выяснилось, пистолет был пневматическим.

"Дети с поверхностными ссадинами конечностей и синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей", - сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. Медики отметили, что госпитализация подросткам не потребовалась.

Прибывшие полицейские изъяли оружие. Стрелка доставили в отделение полиции, туда же был вызван отец несовершеннолетнего, передает "Интерфакс".

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