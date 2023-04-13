Четверо подростков ранены в результате стрельбы в школе Петербурга

Ученик 9 класса явился на уроки с оружием
Учащийся 9 класса школы в Калининском районе Санкт-Петербурга устроил стрельбу в школе. В результате легкие ранения получили четверо подростков.
По предварительным данным полиции, шестнадцатилетний ученик открыл стрельбу еще по дороге в школу. Жертвами стали двое семиклассников. Затем, на первой же перемене, он выстрелил в двух учеников восьмого класса. Как выяснилось, пистолет был пневматическим.
"Дети с поверхностными ссадинами конечностей и синяками доставлены в детскую городскую больницу для осмотра врачей", - сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга. Медики отметили, что госпитализация подросткам не потребовалась.
Прибывшие полицейские изъяли оружие. Стрелка доставили в отделение полиции, туда же был вызван отец несовершеннолетнего, передает "Интерфакс".