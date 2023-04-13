В России появилась концепция подготовки школьников к службе в армии

В школы вернули начальную военную подготовку

Российские министерства просвещения и обороны разработали целостную концепцию подготовки молодежи к службе в армии. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Как уточнил министр, в работе также были задействованы представители Минобрнауки, Минкультуры, Росмолодежи, общества "Знание".

Также ведомства согласовали реализацию модуля начальной военной подготовки в рамках предмета ОБЖ в центрах "Авангард", которые переходят в структуру региональных министерств, цитирует Кравцова "Интерфакс".

Ранее вице-премьер — полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что военная подготовка в стране "достаточно сильно" ослабла. По мнению политика, "каждый молодой человек должен уметь защищать Родину", а сейчас "самое время вспомнить об этом".

Согласно приказу Минпросвещения России, с 1 сентября 2023 года курс основ безопасности жизнедеятельности в учебных учреждениях страны будет дополнен начальной военной подготовкой (НВП). Преподавать начальную военную подготовку смогут, в том числе, бывшие участники спецоперации. Дя этого они должны будут пройти соответствующую переподготовку.

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