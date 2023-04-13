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В Париже протестующие ворвались в офис Louis Vuitton

18:15
  • четверг
  • 13 апреля 2023

В центре французской столицы продолжается марш протеста

Кадры из Парижа. Французская столица охвачена протестами - противники пенсионной реформы штурмом взяли штаб-квартиру модного дома "Луи Виттон" (Louis Vuitton).

Толпа скандирует антиправительственные лозунги. В здании производителя роскоши радикалы взрывают петарды и жгут файеры. Развели костер и на Лионском вокзале, где бастуют свыше 400 железнодорожников.

В эти минуты в центре французской столицы идёт марш протеста. Манифестанты призывают Конституционный совет признать решение кабмина нелегитимным. Само здание Совета с утра заблокировано мусорными баками.

На баррикадах протестующие ждут окончательного решения. Поддержит совет скандальную реформу или нет, станет известно уже завтра.

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