Собянин запустил три высокотехнологичных производства в "Технополисе "Москва"

Был запущен серийный выпуск российских электрогрузовиков

В четверг в "Технополисе "Москва" мэр Сергей Собянин и вице-премьер, министр промышленности Денис Мантуров открыли три высокотехнологичных производства.

Так, был дан старт серийному выпуску российских электрогрузовиков. Они созданы на базе отечественного шасси "УАЗ - Профи". Компания - производитель разработала синхронный электродвигатель, силовую и бортовую электронику. А также создала программное обеспечение.

Автомобили будут иметь три типа кузова, в том числе - рефрежератор. Запас хода рассчитан на 300 километров, но в комплекте идёт портативная зарядка. Стоит отметить, что почти 80 процентов комплектующих - отечественного производства. Мощности предприятия позволят выпускать в год около тысяч таких электрогрузовиков.

Сергей Собянин и Денис Мантуров поставили свои подписи на капоте первого электрогрузовика. Мэр рассказал о том, что несмотря на внешнее давление, наши промышленные предприятия получили новый импульс развития.

"Технополис "Москва" и в целом промышленность Москвы активно развивается, несмотря на санкции, а может быть, отчасти и благодаря им. Спасибо большое. В целом в этом году будет рост промышленности порядка 8%, - отметил Собянин.

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