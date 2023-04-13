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Брюссель возместит членам ЕС 1 млрд евро за поставки боеприпасов Украине

16:00
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Европа продолжает оказывать военную поддержку Киеву

Совет ЕС утвердил выделение 1 миллиарда евро на компенсацию странам союза поставок боеприпасов Украине до 31 мая 2023 года. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказали в законодательном органе Евросоюза.
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Как заявили в Совете ЕС, принятое решение поможет возместить государствам — членам интеграционного объединения затраты, понесенные в связи с поставками украинской армии боеприпасов из имеющихся запасов или в результате переориентации заказов, сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона, в результате утечки оказавшиеся в открытом доступе, заявили, что сербское правительство допускает возможность поставки летальных вооружений для ВСУ.

Однако сербский министр обороны Милош Вучевич заверил, что Белград не поставляет Вооруженным силам Украины оружие, а сообщения западных журналистов на эту тему — ложь.

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