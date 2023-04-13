Норвегия объявила персона нон грата 15 российских дипломатов

В Осло их назвали "офицерами разведки"

Пятнадцать российских дипломатов высылает Норвегия. Сотрудников российского посольства в Осло объявили персона нон грата – как уточнили в норвежском МИД, в связи с подозрением в шпионаже.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства, решение принято в отношении 15 "сотрудников российской разведки", которые, якобы, работали в Норвегии под дипломатическим прикрытием. Подчеркивается, что "офицеры разведки" должны покинуть страну в ближайшее время, передает "Интерфакс".

В российской Госдуме уже заявили, что в последнее время подобного рода демарши скандинавских стран стали делом привычным. Парламентарии напомнили, что Россия на такие шаги отвечает зеркально. В МИД России также подчеркнули, что недружественное действие Осло не останется без ответа.

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