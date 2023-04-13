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Die Welt: ЕС придется вернуть России замороженные активы

18:12
  • четверг
  • 13 апреля 2023

Правовые барьеры оказались высоки

Правительство Германии до конца сегодняшнего дня может разрешить Варшаве поставку МиГ-29 на Украину, сообщают местные СМИ. Речь идёт о пяти истребителях, стоявших на вооружении ГДР и проданных в 2002 году Польше. Помимо передачи Киеву оружия, европейские чиновники не оставляют попыток отдать ему российские активы, замороженные в ЕС. Но пока усилия Брюсселя натыкаются на законы, действующие в Евросоюзе.
Брюссель возместит членам ЕС 1 млрд евро за поставки боеприпасов Украине

Одно из главных желаний официального Брюсселя: отобрать у России её арестованные резервы и торжественно вручить их Украине, кажется, окончательно потерпело крах. Еврочиновники, как ни пытались обойти свои же собственные принципы и правила, всё равно упёрлись в твёрдую стену закона - к этому выводу пришли сотрудники немецкой газеты Die Welt.

Даже если Брюссель найдет российские резервы, останется один острый вопрос: сможет ли ЕС использовать эти деньги для восстановления Украины? Политическая воля есть, но вот правовые барьеры высоки. Из неопубликованного документа, который стал доступен сотрудникам WELT, становится очевидно, что Еврокомиссия пришла к отрезвляющему выводу: замороженные резервы трогать нельзя, потому что однажды их придётся вернуть России.

Пока же в ЕС думают, как бы возместить своим государствам затраты на украинские хотелки. И вот Евросовет одобрил выделение странам Союза миллиард евро в качестве компенсации за поставки боеприпасов ВСУ из собственных запасов. Впрочем, даже такой финансовый бонус радует не всех политиков Старого света. Премьер Польши Матеуш Моравецкий продолжает настаивать на том, что для того, чтобы Украине выделялось больше помощи, необходимо наращивать производство снарядов в самой Европе. И локомотивом военной отрасли на континенте готова стать Варшава.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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